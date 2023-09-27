Общество

Цифровые аграрии на бешеных скоростях

Студентам Великолукского механико-технологического колледжа рассказали о том, какими новинками сельхозмашиностроения пользуются фермеры Псковской области. Для будущих трактористов-машинистов и инженеров, обучающихся специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», провели подробный мастер-класс, посвященный особенностям современной агромашины и возможностям цифровых систем в отрасли.

В полдень 28 сентября за дверями аудитории №37 было непривычно многолюдно: свыше 50 слушателей собрались в кабинете на открытом уроке компании Ростсельмаш. Студенты, преподаватели узнали, чем дышит и живет современное производство, какие новинки внедряет, как глубоко цифровизация вошла в повседневную жизнь аграриев по всей стране, включая местных сельхозпроизводителей.

«Ростсельмаш является крупнейшим производителем отечественной техники, - отметил в приветственном обращении директор колледжа Степан Барбух. - Нам важно и ценно, что мы можем напрямую вести диалог с представителями компании, встречаться в таком открытом формате и со студенческой скамьи ориентировать наших ребят на реальную картину профессиональной жизни. Надеемся, что наши отношения будут крепнуть. Мы знаем, что производитель заинтересован в качественном обучении кадров и внедряет целые программы по поддержке образования в сельском хозяйстве».

Живой интерес студентов вызвали цифровые опции, которые внедряются с бешенной скоростью в жизнь специалистов села. Ростсельмаш разрабатывает собственные электронные продукты. Их задача повысить эффективность сельскохозяйственных работ и снять с механизатора линейную нагрузку, освободив специалиста для работы, направленной на повышение качества.

«Сегодня принципиально меняются подходы к сельскому хозяйству, - подчеркнул региональный директор по продажам Северо-Запада ООО ТК «Еврохимсервис» Евгений Саватькин. - Ростсельмаш предлагает и постоянно расширяет экосистему электронных решений. Они все призваны улучшить технологические процессы, экономить расходы хозяйств и, конечно, улучшать основные показатели работы. Они базируются на платформе агроменеджмента РСМ Агротроник. С помощью платформы в режиме реального времени, удаленно, легко и доступно, можно контролировать все параметры техники, формировать и анализировать карты урожайности полей, соблюдать правила эксплуатации машин».

Например, электронная система, которая стала доступна для тракторов Ростсельмаш меньше полугода назад, сразу после старта доказала своё право на жизнь, отработав во время посевной по всей стране. Псковская область – не исключение. РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, установленный на трактор Ростсельмаш 2375, в апреле первым на Северо-Западе приехал именно на великолукские поля и продемонстрировал свои возможности по оптимизации процесса движения агромашины по полю.

Трактор Ростсельмаш 2375 – фаворит фермеров. Простой в обслуживании, мощный и производительный, маневренный и удобный – этими качествами характеризуют эту машину и инженеры, и механизаторы. С электронной начинкой его функционал значительно вырос, а расходы предприятий сократились.

Одна из главных особенностей модели – отличные тяговые возможности благодаря проверенному временем сочетанию мощного двигателя и механической коробки передач. Надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов выдерживают высокие нагрузки. Опция сдвоенных колес повышает тягу и понижает давление на почву. При агрегатировании с современными орудиями может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ. Его производительность – до 19 га в час. За сезон трактор способен обработать до 12 000 га.

Пневмокомпрессор, светодиодное освещение, платформа РСМ Агротроник входят уже в базовую комплектацию.

Последняя опция, проходящая по передовому краю цифровых разработок для сельского хозяйства, особенно заинтересовала студентов. Инновационная платформа позволяет осуществлять удаленный контроль над операциями агромашин. Платформа – это база, на которую по запросу хозяйств могут устанавливаться цифровые системы. Новинка сезона, РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль – это система автоуправления, которая обеспечивает устойчивую работу с высокоточными поправками на расстояниях до 5 км от базовой станции RTK, сохраняя точность до 2,5 см. Система точного земледелия не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты. Это позволяет освободить механизатора от рутинного процесса руления, чтобы он сосредоточился на качественном протекании технологических процессов. Работа на такой технике – это уже не будущее, а сегодняшний день хозяйств Псковской области и то, с чем предстоит работать студентам после получения специальности.

Время диктует новую действительность и стирает стереотип из нулевых о бесперспективности работы в сельском хозяйстве. Сегодня и производитель техники Ростсельмаш демонстрирует новый подход к машиностроению, создавая комфортные условия для работы механизаторов. И, кажется, новое поколение замечает эти изменения, делая выбор в пользу профессий, связанных с аграрной отраслью.

Валентина Семенова

Фотографии предоставлены компанией Ростсельмаш