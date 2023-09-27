Общество

Дмитрий Барабанов: Псков не обязательно будет брать кредит под 16,52% годовых

Допустимую ставку кредита для бюджета города Пскова увеличили в связи с повышением ключевой ставки Центробанком. Депутатам нужно было скорректировать нормативные документы, но брать кредит администрация города будет только в случае необходимости. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Изменения в процентной ставке связаны с повышением ключевой ставки Центробанком. Деньги нужны, чтобы перекрыть частично казначейский кредит, который был взят в мае — на 600 млн рублей, на который был полностью погашен долг Пскова. Мы сейчас поэтапно этот кредит возвращаем, и чтобы его не просрочить, и, как сказал глава города, если будет необходимость, город будет брать кредит. Если необходимости не будет, кредит город брать не будет. Но в любом случае необходимо приводить документы в соответствие с существующими экономическими реалиями», - пояснил Дмитрий Барабанов.

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По мнению депутата, на сессии только пять вопросов требовали внимания. Помимо вопроса о допустимой кредитной ставке, это изменения в бюджете города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год, правила землепользования и застройки муниципалитета и также в генеральный план Пскова. Остальные вопросы он назвал текущими и формальными.

«В бюджете есть передвижки, изменения, это связано в основном с тем, что в течение года деньги область забирала, сейчас деньги область возвращает», - заметил Дмитрий Барабанов.

Говоря об изменениях в генеральном плане Пскова и правилах землепользования и застройки, депутат отметил, что по этим вопросам продолжительное время работала согласительная комиссия.

«В рамках градостроительного облика нет глобальных изменений или нововведений, они фактически дублируют требования со стороны культуры, это просто дубляж. На сегодняшний день остальные поправки в этот документ будут проходить публичные слушания», - рассказал депутат.

Он пояснил, что изменения приходится вносить, в частности, в связи со строительством в Пскове новых объектов, включая школы.