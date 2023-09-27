Общество

Конкурс «Я и пожарная безопасность» стартовал в Псковской области

Двадцать лет назад впервые была проведена акция «Детство – территория безопасности», которая по традиции дает старт конкурсу «Я и пожарная безопасность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«2023-2024 учебный год – год двадцатилетнего юбилея конкурса. Инициатором его проведения в 2003 году стал Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Псковской области при содействии управления образования города Пскова и Псковской областной организации Всероссийского добровольного пожарного общества»,– рассказали в пресс-службе.

Конкурс проходит при активной поддержке Главного управления МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО и комитета по образованию Псковской области с целью реализации государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.

Сегодня, 29 сентября, акция прошла в городе Пскове на базе Гимназии № 29. На праздник были приглашены четвероклассники городских общеобразовательных учреждений и педагоги; представители ведомств, являющихся соучредителями конкурса «Я и пожарная безопасность», почетные гости.

Акция прошла в двух частях: торжественная часть в актовом зале гимназии и показ специальной техники и оборудования пожарных, спасателей, Центра ГИМС и энергетиков.

В пресс-службе отметили, что в этом, юбилейном году, акция впервые проходит не только в городах Псков и Великие Луки, но и во всех районах области в формате Дня открытых дверей в пожарно-спасательных частях.