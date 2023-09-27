Общество

Традиционная областная осенняя ярмарка открылась в Пскове

Традиционная областная осенняя сельскохозяйственная ярмарка открылась в Пскове сегодня, 30 сентября, в 9:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На ярмарке представлена продукция всех крупных предприятий агропромышленного комплекса области, райпо, более 50 переработчиков мясной, рыбной, молочной и хлебопекарной продукции и других представителей аграрного сектора, а также мастеров прикладного творчества — всего порядка 220 участников.

У жителей и гостей города есть возможность увидеть, попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая. На прилавках представлено изобилие мясной и рыбной продукции, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства. Местные растениеводы и селекционеры помогут подобрать саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников для садовых участков псковичей и гостей города. Рукодельницы и умельцы из районов продемонстрируют одежду и предметы интерьера, а также товары народного творчества.

Торговые ряды разместились на территории Октябрьской площади и Октябрьского проспекта. Ярмарка будет работать до 15.00.

В день проведения ярмарки на период с 6.00 до 17.00 в Пскове вводится временное прекращение движения автотранспорта по ряду центральных улиц. Городской общественный транспорт в этот период будет ходить по измененной схеме.

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Отметим, районные ярмарки проходят в регионе с начала сентября. В большинстве муниципалитетов они уже состоялись. В Печорском, Островском, Гдовском и Себежском районах торговые ярмарки будут организованы 30 сентября, в Опочецком и Плюсском районах — 1 октября, в Новосокольническом — 14 октября.