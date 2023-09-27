Общество

89 лиственниц высадили в сквере на ул. Вокзальной в Пскове

Высадка 89 лиственниц прошла в сквере на улице Вокзальной в Пскове. Количество растений символизирует число субъектов РФ. Акция была приурочена к годовщине присоединения к России новых регионов, которая отмечается сегодня, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам депутата Псковской городской Думы, руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеси Михачевой, на акцию люди приходили целыми семьями.

«День воссоединения новых территорий с Россией является важным событием в истории нашей страны. Он символизирует силу и единство России, а также подчеркивает значимость самоопределения народа», - рассказала общественница.

Отметим, что сегодня в Детском парке Пскова проходит раздача тематических открыток, а в Великих Луках состоится концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!». Накануне прошел мотопробег байкерского клуба «Ночные волки», посвященный празднику.

Как сообщалось ранее, 30 сентября впервые отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. В связи с этим к соотечественникам обратился президент РФ Владимир Путин.

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Фото: Telegram-канал Алеси Михачевой