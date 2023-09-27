Общество

Экологический субботник прошел в Псковской области

Сегодня в Псковской области прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В мероприятиях по уборке зеленой зоны вдоль левого берега реки Великой приняли участие представители региональных ведомств, организаций и объединений, а также обычные граждане и эко-волонтеры.

В субботнике приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. Спасатели отметили, что целью проекта является объединение граждан общей идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование молодежи.

С 2013 года в мероприятиях субботника приняли участие более 18 млн. человек во всех регионах РФ.