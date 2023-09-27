Общество

Михаил Ведерников призвал помочь жителям новых регионов РФ

Вся страна, в том числе Псковская область, помогает наладить на новых территориях России мирную жизнь. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил 30 сентября, когда отмечается памятная дата – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

По словам главы Псковской области, свой вклад в дело оказания помощи может внести каждый.

«Любой желающий может принести в муниципальные центры добровольчества сувенир или памятную вещь, а также книги, которые в качестве подарка мы отправим жителям новых субъектов. Акция будет идти до конца месяца. Важно оказывать поддержку друг другу», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.