Общество

Автор путеводителей-комиксов объяснила псковичам, как правильно выйти из творческого кризиса

Художник, автор комиксов, путешественник и журналист Варвара Леднёва в рамках фестиваля «Книжная яблоня» прочла псковским студентам лекцию-скетчинг «Дневник путешествий». Начинающие псковские дизайнеры встретились с ней в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Варвара Леднева работает фотокорреспондентом и во время своих поездок по стране создаёт красочные дневники путешествий в жанре комиксов, которые она сама называет «рисованными историями». Таким образом она стала автором необыкновенных путеводителей по городам России и в настоящее время работает над большим проектом в Псковской области. Она уже создала скетчинг-путеводитель по Изборску, который вышел в сборнике «Древние из древних», а также путеводители «Талабский острова» и «Пушкинские горы и город Остров».

Варвара Леднева рассказала псковичам, что придумала создавать графические репортажи про свои путешествия после большого творческого кризиса. Однажды ей показалось, что её увлечение рисованием никому не интересно и что она только зря портит бумагу, когда делает зарисовки из тех или иных мест. Но потом, по её же словам, художница набралась смелости и позволила себе опубликовать эти рисунки, после чего оказалось, что её творчество важно не только для неё одной.

Она также обнаружила, что язык художника – универсален и понятен людям разных стран без переводчиков. А кроме того, она поняла, что может не только запечатлевать с помощью акварели понравившиеся ей достопримечательности, но и визуализировать рассказы экскурсоводов о событиях прошлого.

Художница объяснила юным псковичам, что им ни к чему стесняться того, что они не могут вот так сразу изобразить Мону Лизу, и что они не должны переживать из-за того, что не могут моментально монетизировать своё искусство. По её словам, главное в рисовании – это радовать самих себя. И если у художника это получается, то однажды его произведения обязательно начнут радовать кого-то ещё.

«Если человек позволяет себе творить и старается совершенствовать свои умения, то рано или поздно его творческие проекты начнут помогать ему добиваться успеха», = считает Варвара Леднёва.

Поэтому она горячо убеждала собравшихся в библиотеке «Родник» верить в себя и не забрасывать творческие эксперименты из-за первых неудач, а всё время пробовать что-то новое и оттачивать технику.

В библиотеке напомнили, , что традиционный осенний литературный фестиваль «Книжная яблоня» прошёл в Пскове на исходе сентября. В этом году гостями «Книжной яблони» в Пскове также стали также детский писатель и сценарист Ольга Вербицкая, детский писатель Екатерина Земляничкина, художник-иллюстратор Евгения Радостева, писатель, лингвист и преподаватель Екатерина Соболь, детский писатель Марина Тараненко, иллюстратор и детский писатель Ольга Фадеева, художник-график, автор и иллюстратор Евгения Чарушина-Капустина.