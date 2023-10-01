Общество

Приём заявок на творческий конкурс «Чернильница» продлен до 6 октября

Организационный комитет XIII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» продлевает приём заявок до 6 октября включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

В этом году молодые псковичи в возрасте от 14 до 35 лет смогут отправить творческие работы по пяти номинациям: «Лучший поэт» от 14 до 17 лет и «Лучший поэт» от 18 до 35 лет, «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», а также «Лучший иллюстратор», где участники должны будут за короткое время проиллюстрировать на выбор как минимум два поэтических или прозаических произведения участников конкурса в 2023 году.

Кроме того, на протяжении всего октября будет организованна «Творческая мастерская», куда будут включены образовательные программы, мастер-классы, квизы, экскурсии и поездка в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». По итогам конкурса будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов.

Отправить заявку необходимо на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса, номинации, своей фамилии и инициалов, например: «Чернильница, лучший писатель малого жанра – Иванов И.И.».

Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в Положении. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте» и на странице молодёжного центра.

