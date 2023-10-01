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Общество

Застрявшего в торфяной канаве лося спасли в Псковской области

01.10.2023 15:00|ПсковКомментариев: 0

Завязшего в торфяной канаве лося спасли инспекторы Полистовского заповедника, вытащив животное из трясины с помощью накинутого на рога каната, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

Лося инспекторы обнаружили во время рейда по территории — животное провалилось в придорожную осушительную канаву, в которой скопился жидкий торф.

«Лось, взрослый самец, провалился в трясину и не мог выбраться из нее, так как земляные края постоянно осыпались под его весом, а тело погружалось все глубже… Удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога», — говорится в сообщении.

Спасательная операция проходила в несколько этапов: сначала природоохранные инспекторы пытались создать для животного опору из веток в канаве. Но результата действия не принесли. Инспекторы приняли решение дать лосю отдохнуть и параллельно вызвали подкрепление. Совместными усилиями животное смогли вытащить.

Как отметила пресс-служба заповедника, во время спасательной операции никто не пострадал — ни люди, ни лось.

Теги: #лось
Источник: Псковская Лента Новостей
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