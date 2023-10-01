Общество

С Днем пожилого человека поздравили 100-летнего ветерана следователи в Пскове

Сотрудники регионального следственного управления навестили Надежду Федорову, проходящую лечение в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: региональное следственное управление

Надежда Федорова родилась 28 мая 1923 года в Белоруссии, воспитывалась тетей. После начала Великой Отечественной войны прошла курсы медсестер и поступила на службу в военно-полевой госпиталь, с которым дошла до самого Берлина.



Послевоенная жизнь Надежды Федорова не была легкой, с 1950 года и до пенсии она работала на узле связи в поселке Струги Красные Псковской области, рано стала вдовой и ей пришлось одной растить двоих дочерей. Зато теперь у Надежды Павловны большая семья, 4 внуков и 8 правнуков. Несмотря на то что они живут в разных городах, регулярно навещают любимую бабушку. Надежда Павловна сама справляется по хозяйству, обладает неуемной энергией и любовью к жизни. Про секрет своего долголетия ветеран отвечает просто: «Надо много работать».



В этот день сотрудники следственного управления поздравили Надежду Федорову, выразили свое восхищение ее жизненной силой и оптимизмом, а также пожелали крепкого здоровья, мира и благополучия.