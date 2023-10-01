Общество

Россиянам назвали четыре жизненно важные прививки для детей

Вакцинация способна уберечь детей от многих опасных, а порой и смертельно опасных болезней. Помимо обязательных прививок, которые входят в Национальный календарь, важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» Марьям Сайфулина.

В первую очередь врач-педиатр обратила внимание на прививку от менингита (вакцина «Менактра»). «К сожалению, менингитом по-прежнему заражаются в России, в том числе и в Москве. Эта эпидемиологически значимая инфекция передается воздушно-капельным путем, имеет вспышечный характер, может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности», — предупреждает педиатр.

По ее словам, прививку от менингита следует сделать детям, посещающим образовательные учреждения, кружки и секции, а также тем, кто часто пользуется общественным транспортом. Прививка делается однократно на всю жизнь, ревакцинация не требуется.

Следует также обезопасить ребенка от клещевого энцефалита (вакцина «Клещ-Э-Вак»). Как отмечает Марьям Сайфулина, клещи-носители энцефалита водятся не только в Сибири и на Урале, но и в европейской части России, в средней полосе — причем не только в лесной зоне, но и в городских парках и скверах.

«Клещевой энцефалит — это очень грозное заболевание, которое может приводить к инвалидности. Поэтому очень правильно вакцинировать детей. Особенно если вы планируете отправлять ребенка во время летних каникул в детский лагерь», — указывает врач.

Еще одна опасная инфекция — ротавирусная инфекция (вакцина "РотаТек"). Детей прививают в два, три и четыре с половиной месяца. "Ротавирусная инфекция сопровождается высокой температурой, тошнотой, рвотой и диареей, вследствие чего может вызвать обезвоживание. Чем младше ребенок, тем опаснее для него это состояние", — предупреждает Марьям Сайфулина.

Кроме того, ребенка следует обезопасить и от вируса папилломы человека (вакцина «Гардасил»). Педиатр советует проводить прививку в подростковом возрасте как девочкам, так и мальчикам.