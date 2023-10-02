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Общество

В Пскове открылась восьмая Школа межэтнической журналистики

02.10.2023 17:47|ПсковКомментариев: 0

В Пскове открылась восьмая Школа межэтнической журналистики. Как и в прошлом году, она работает в гибридном формате: офлайн (при ПсковГУ) и онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В этот раз в онлайн-ученики псковской ШМЖ записались, например, победительница грантового конкурса Росмолодёжи Екатерина Загородная, которая создала в Брянске театральный клуб, и 12 студентов направления «Журналистика» Северо-Кавказского федерального университета (город Ставрополь), среди которых есть действующие тележурналисты и пиарщики, авторы серьёзных научных исследований на межэтническую тематику в медиа, руководитель пресс-центра Молодежного парламента и члены студенческого Этнического совета.

Среди псковских учеников Школы межэтнической журналистики в этом году финалистка «Лиги лекторов» из Псковского технического лицея Лилия Гуцул, которая вошла в пятидесятку лучших юных лекторов России 2023 года по рейтингу общества «Знание», специалист сервиса «Яндекс. Карты» Дмитрий Изотов, который получает в ПсковГУ второе (географическое) образование после инноватики и собирается специализироваться на этногеографии. Кроме них в псковскую ШМЖ нынче пришла администратор магазина подарков и сувениров Елена Болдырева родом из Беларуси, которой «надоело объяснять псковичам, что не все бульбаши любят картошку и не у каждого из них на родине есть своя картофельная плантация» (Елена хочет попрактиковаться в межэтнической журналистике, чтобы развеивать подобные мифы).

Учащаяся Псковского колледжа искусств Екатерина Кропачёва пришла в ШМЖ после того, как её одногруппник Даниил Григорьев во время учёбы в этой школе написал статью, которую опубликовали во всех газетах Псковской области («Я была за него рада и жалела, что не поучилась в школе журналистики вместе с ним»).

Студент истфака ПковГУ Антон Корниенко вырос в Казахстане, в «плавильном котле», как он это называет, народов пост-советского пространства, а когда начал изучать в Пскове археологию, заинтересовался историей карелов и, соответственно, захотел ещё больше углубиться в межэтническую тематику. Кроме того, он ведёт студенческий кружок для пишущих и намерен совершенствоваться как автор текстов и сценарист.

А, например, уроженка Молдовы, гагаузка по национальности Надежда Гарчу, тоже студентка истфака ПсковГУ, поступила в Школу межэтнической журналистики не только для того, чтобы удовлетворить «горячий» интерес к истории России и её народов, но также чтобы научиться «говорить о том, что важно, без лести и купюр».

Всего в Пскове в Школу межэтнической журналистики в этом году записались больше двадцати человек. В ближайшее воскресенье они отправятся в Сигово – знакомиться с культурой народа сето и посетят выставку народных костюмов в Изборске.

«Школа межэтнической журналистики» – это ежегодный всероссийский наставнический проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей, который существует с 2010 года. Уроки в псковской Школе межэтнической журналистики ведёт Ольга Миронович – неоднократный победитель всероссийских и международных журналистских конкурсов, внештатный обозреватель газеты «Московский комсомолец в Пскове», автор и ведущая программы «Анализируй этно» на ПЛН-ТВ.

Псковская Школа межэтнической журналистики считается одной из лучших. Её выпускники трижды побеждали во Всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа».

Так, в 2020 году лучшей публикацией конкурса «СМИротворец» в номинации для начинающих была признана статья учащейся Псковского колледжа искусств Елизаветы Андреевой «Менталитет есть? А если найду?» на сайте Псковской Ленты Новостей:

Сейчас Елизавета учится журналистике в Московском политехническом университете. А в прошлом году победительницей конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа» стала студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская тоже с публикацией на ПЛН:

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Теги: #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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