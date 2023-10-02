Общество

Встреча ветеранов потребительской кооперации состоялась в Пскове

Встреча ветеранов потребительской кооперации состоялась в кооперативном техникуме в Пскове 1 октября, в Международный день пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Встречу организовали совет и правление облпотребсоюза совместно с обкомом профсоюза работников потребкооперации.

«Вы для нас являетесь бесценным примером мудрости и опыта. С благодарностью и почтением мы помним о ваших заслугах и трудовых достижениях. Хочу пожелать, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Мира вам, радости и добра!» - сказал в приветственном слове председатель совета обпотребсоюза Николай Тесля.

Для собравшихся подготовили концертную программу, а в конце вечера всем вручили памятные подарки.