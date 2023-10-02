Общество

Тайну Земского банка узнали псковичи

Общероссийский День открытых дверей Банка России прошел в Пскове 30 сентября. К мероприятию присоединилось и отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения.

Все желающие смогли побывать в историческом здании Земского банка и в музее отделения, послушать лекции по финансовой грамотности, узнать полезную информацию о российских банкнотах и монетах. На экскурсии под названием «Тайна Земского банка» посетителям рассказали об интересных фактах из истории Государственного банка и основных этапах его деятельности.

Участники экскурсий познакомились с техникой, с помощью которой проводятся операции по выдаче и приему денег, экспертиза, а также пересчет банкнот и монет. Гости увидели работу монетосчетной и счетно-сортировальной машин и попробовали себя в роли кассира. Эксперты рассказали, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.

Управляющий отделением Пскова Сергей Иванов представил гостям сторублевую банкноту, которая вышла в обращение в 2022 году и уже появилась в регионе.

«На лицевой стороне банкноты изображены достопримечательности Москвы. Ключевой акцент сделан на фрагменте Спасской башни Московского Кремля с курантами. На банкноте есть множество мелких графических элементов: если присмотреться, то можно увидеть, например, часовню, шлем и щит древнерусского воина, подковы, самовар, колосья, пряник и многое другое», – рассказал Сергей Иванов.

На день открытых дверей многие пришли семьями. Программа была рассчитана на разные возрастные группы. Особый интерес у детей вызвали викторина, мастер-классы, ребусы и игры, в которых они проверили свои финансовые знания.