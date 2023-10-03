Общество

Более 20 псковских учителей участвуют в форуме классных руководителей в Москве

Третий всероссийский форум классных руководителей и наставников стартовал в Москве. Псковскую область на форуме представляют 22 учителя-наставника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, это классные руководители школ и колледжей Пскова, Великих Лук, Островского, Дновского, Опочецкого, Стругокрасненского, Псковского, Бежаницкого, Пыталовского, Пушкиногорского и Куньинского районов.

Все они прошли многоэтапный отбор среди 60 тысяч педагогов, который включал тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и видеовизитку.

Всего в форуме принимают участие порядка 3 тысяч педагогов и кураторов групп профессионального образования из 89 регионов страны. Все желающие могут присоединиться к трансляции форума и стать участникам заочном формате.

В этом году мероприятие пройдет в две смены: с 3 по 5 октября — встретятся классные руководители 1–6 классов и коррекционных школ; с 5 по 7 октября — наставники старших и средних классов, кураторы групп среднего профессионального образования. 5 октября — общий день для обеих смен. Также все участники форума приглашены на концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Деловая программа форума традиционно посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания, разным сферам деятельности классного руководителя или куратора группы в СПО. Участников форума ждут мероприятия образовательной, дискуссионной и культурной направленности. Спикерами и экспертами выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Организаторы отмечают, что работа форума не ограничена ежегодными очными встречами и выездными сессиями. В течение всего года педагоги общаются в сообществе форума «ВКонтакте», где обсуждают актуальные вопросы, изучают цифровые технологии, обмениваются открытками и дружат классами.

Мероприятие проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации в рамках программы Большой учительской недели, которая является ключевым событием Года педагога и наставника.