Общество

Псковских курсантов разбудил сигнал «Сбор»

Псковский филиал университета ФСИН России принял участие в тренировке по гражданской обороне утром 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В 6.00 для личного состава Псковского филиала университета ФСИН России был объявлен сигнал «Сбор». Личный состав образовательной организации в установленное время построился на плацу вуза.

О прибытии сотрудников и курсантов к месту сбора врио заместителя начальника филиала Вадим Ильин доложил начальнику образовательной организации Александру Сысоеву, который дал команду к проверке экипировки личного состава.

В вузе отметили, что проверялись умения и навыки дежурной службы образовательной организации, работа системы оповещения, а также готовность сотрудников подразделений филиала прибыть на место вовремя в маскирующей форме одежды и с вещмешками.

Личный состав Псковского филиала университета ФСИН России с поставленной задачей справился, заключили в учреждении.