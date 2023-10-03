Общество

Праздник «серебряного возраста» прошёл в Доме профсоюзов в Пскове

Традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, состоялось в большом зале Дома профсоюзов в Пскове 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Праздник для ветеранов профсоюзного движения прошел под девизом «Мои года – моё богатство». Гостей приветствовал лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.

Профсоюзные активисты подготовили для ветеранов профсоюзного движения концерт, в котором приняли участие: народный ансамбль ветеранов «Забава» - руководитель Людмила Соловьева, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анатолий Орлов и Андрей Максимов.

Тепло приняли гости праздника и выступление народного самодеятельного коллектива эстрадного танца «Сувенир БИТ». Душевное стихотворение «Ходит наша бабушка» прочитала ученица 4 класса София Шафранова, рассказали в облсовпрофе.

«Я рад и благодарен вам, что мы традиционно встречаемся в Доме профсоюзов. Профсоюзам вы отдали большую часть своей жизни, мы перенимаем ваш опыт и продолжаем развивать профсоюзное движение региона. Работа "любить людей - быть добру" – этому вы нас научили. Взаимодействие и солидарность к ближнему, это все от вас от вашего опыта и вашего труда. Я всех вас поздравляю с прекрасным днем людей "серебряного возраста", желаем вам и вашим семьям добра, любви, улыбок и хорошего настроения», - отметил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Международный день пожилых людей отмечается во всем мире 1 октября. Он был учрежден 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН. В России постановление правительства РФ о появлении этого нового праздника было выпущено 1 июня 1992 года.