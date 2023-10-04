Общество

Пять школьников представят Псковскую область на чемпионате «Профессионалы»

Определен состав команды Псковской области, которая представит регион в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

В финал вышла команда центра «Патриот» по компетенции «Спасательные работы-юниоры». Соревнования чемпионата пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. В составе команды 5 человек в возрасте от 14 до 16 лет: Денис Панов, Глеб Кулаев, Максим Овчинников, Александр Радомский, Варвара Мудрагель. Все они — учащиеся образовательных школ Пскова.

Подготовка к финальным соревнованиям будет вестись на площадке Псковского агротехнического колледжа.

Участие в чемпионатах помогает студентам развивать профессиональные навыки, конкурентоспособность, повышать свою профессиональную квалификацию и, конечно же, приобрести неоценимый практический и соревновательный опыт, который будет иметь долгосрочные положительные последствия для их карьеры. Правительство Псковской области поддерживает развитие всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Мероприятия всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.