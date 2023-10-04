Общество

Учителя 20 регионов России получат поздравительные открытки от псковских курсантов

Накануне Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, первокурсники Псковского филиала университета приняли участие в акции, организованной в Год педагога и наставника Минпросвещения РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Поздравительные открытки для педагогов средней общеобразовательной школы, которые повлияли на выбор профессии и оставили на всю жизнь добрую память о себе, подготовили все курсанты первого курса.

«День учителя – праздник, который отмечается во всем мире, в нашей стране – с особой любовью, потому что учитель закладывает в нас не только фундамент знаний, но и взращивает наши души, воспитывая словом и делом и оставляя глубокий след на всю оставшуюся жизнь, поэтому курсанты вместе с офицерами с удовольствием поддержали акцию "Скажи спасибо своему педагогу, наставнику"», – отметила старшина учебно- строевых подразделений Псковского филиала университета ФСИН России Ксения Плаксицкая.

География школьного обучения сегодняшних курсантов большая, поэтому открытки были отправлены педагогам в разные уголки страны – в города Брянск, Смоленск и Санкт-Петербург, Иркутскую, Смоленскую и Тверскую области, Северную Осетию, Карелию, Чувашскую и Кабардино-Балкарскую республики, Ставропольский край и другие регионы России.