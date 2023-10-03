Общество

Председатели областных отраслевых профсоюзных организаций собрались на пресс-конференцию в Пскове

Расширенная пресс-конференция председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова и председателей областных отраслевых профсоюзных организаций проходит в Пскове сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках решения исполкома собрали пресс-конференцию в преддверии Всемирного дня действий "За достойный труд!", чтобы обсудить, что заявляет профсоюзная семья, аспекты и проблемы внутри региона по отраслям. Основная задача – подписание трёхстороннего соглашения», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, в соглашение планируется внести ключевые поправки. Будут даны рекомендации хозяйствующим субъектам по созданию первичных профсоюзных организаций, указано на необходимость заключения коллективных договоров.

«Охват предприятий, где заключены коллективные договора, вырос более чем на 10%. Люди труда стали более защищены. При заключении соглашения надеюсь, что все организации и предприятия будут охвачены коллективными договорами», – заключил он.