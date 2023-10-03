Общество

Председатель Псковского профсоюза культуры: Профессионалы должны получать достойную зарплату

Работники культуры должны получать достойную заработную плату. Такое мнение озвучила председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова в ходе расширенной пресс-конференции 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проблемы важнейшие. Без них никуда: заработная плата, кадры и здоровье людей. С увеличением МРОТ оклад работников культуры тоже не увеличивается, этого недостаточно. Профессионалы должны получать достойную заработную плату», – сказала Наталья Родионова.

Кроме того, она обратила внимание, что серьёзным вопросом также остаётся кадровый потенциал.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что важнейшие задачи для профсоюза – достойная заработная плата и социальные гарантии труда.