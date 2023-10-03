Общество

Почти 100% работников потребкооперации в Псковской области входят в профсоюз

93% работников потребительской кооперации и предпринимательства являются членами профсоюза. Об этом сообщила председатель псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова в ходе расширенной пресс-конференции 4 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Потребкооперации не выжить без поддержки на государственном и региональном уровне. 93 процента работающих – члены профсоюза. Есть соглашения, но в потребкоорерация есть и проблемы. Органы правительства поддерживают нас. Достойный труд обеспечиваем, но, к сожалению, поскольку мы не бюджетные организации, то с каждым годом финансовое положение становится всё хуже и хуже», – сказала Татьяна Македонова.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул социальную функцию и нагрузку данной отрасли.

Татьяна Македонова пояснила, что автолавки в потребкооперации убыточны.

«Зарплаты ниже, чем по субъекту. Но это все о людях. И всё равно работают, заведомо убыточно. Им памятник надо поставить», – добавил Игорь Иванов.