Общество

Названо опасное свойство популярного завтрака

При ежедневном употреблении овсяная каша препятствует усвоению кальция. Опасное свойство популярного завтрака назвала диетолог Елена Соломатина.

Овсянка является одной из самой полезных каш, из-за обволакивающего действия и хорошего влияния на желудочно-кишечный тракт ее лучше всего есть утром на завтрак, рассказала News.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в овсянке много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также много клетчатки и магния.

«Клетчатка понижает уровень холестерина в крови. Овсянка защищает желудочно-кишечный тракт от повреждений, улучшает перистальтику кишечника«, — отметила Соломатина.

Несмотря на полезные свойства овсянки, диетолог призвала не есть ее каждый день, так как в этом случае находящаяся в составе каши и выводящая токсины фитиновая кислота может препятствовать всасыванию кальция. Овсянку можно чередовать на завтрак с омлетом или творогом.