Общество

Участие в эстафете добрых дел принял лицей «Развития» в Пскове

Учащиеся лицея № 19 передали корм бездомным животным, сделали окопные свечи и навели порядок на прилегающей территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Дети приняли активное участие в эстафете добрых дел, приуроченной ко дню рождения Владимира Путина. Директор лицея Наталья Волкова является членом партии на протяжении 28 лет, поддерживает политику президента Российской Федерации. «От себя лично и коллектива лицея я поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Мы выражаем свою признательность теми добрыми делами, которые в наших силах», – отметила Наталья Волкова

Спортивные площадки и ФОКОТ, расположенные на территории лицея, используются жителями микрорайона для прогулок с детьми, а ухаживают за ними ученики и педагоги. Сегодня старшеклассники навели порядок на вверенной им территории.

Большую партию корма для бездомных животных сегодня отгрузили ученики кадетских классов лицея. Крупы, сухой корм для животных, упаковки с мягким кормом, а также всевозможные поилки и игрушки для собак и кошек собирали учащиеся с 1 по 11 классы. Как подчеркнула директор лицея, учреждение не первый раз оказывает помощь бездомным животным, и обязательно будет делать это еще.

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей провел для лицеистов Анатолий Михайлов. Эту акцию активно поддержали родители учащихся, которые собрали большое количество банок для изготовления блиндажных свечей, приобрели парафиновые свечи, принесли плотный картон. Мастер объяснил технологию изготовления и показал на практике как именно необходимо их делать, и рассказал, что такое изделие способно поддерживать тепло на протяжении четырех часов. Ребята и их классные руководители научились делать блиндажные свечи, и теперь смогут самостоятельно их изготавливать для передачи бойцам в зону СВО.

Эстафету добрых дел запустили партийцы по всей стране в день рождения президента России Владимира Путина, чтобы не словом, а делом поздравить главу государства с праздником, добавили в пресс-службе.