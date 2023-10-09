Общество

Семья новорожденного подарила фикус персоналу великолукского роддома

Семья новорожденного подарила фикус персоналу Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщается в группе медучреждения.

Фото здесь и далее: Великолукская межрайонная больница

«Семья Кротовых благодарит персонал великолукского роддома за их непростой ежедневный труд, профессионализм, внимательность и заботу. Супруги вручили медикам фикус - символ семейного очага, покровитель женщин, мечтающих о беременности.

Спасибо за высокую оценку работы наших специалистов», - рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что 74 младенца родились в Великолукской межрайонной больнице в сентябре, из них 42 девочки и 32 мальчика.