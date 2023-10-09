За реконструкцию недостроенного здания исторического парка «Россия – моя история», который возводили на улице Киселева в Пскове, готовы заплатить 108 755 808,27 рубля. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, теперь там будет располагаться региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».
Визуализация проекта строительства парка «Россия — моя история»
Подрядчику предстоит организовать инженерно-геодезические, экологические, геологические и другие подготовительные работы, а также при необходимости пригласить на территорию археологов. Кроме того, необходимо будет подключить коммуникации.
В здании после реконструкции предусмотреть размещение следующих помещений:
Заказчиком выступает государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер». Подрядчика определят 13 октября.
Напомним, музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ.