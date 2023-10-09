Общество

Подрядчика для реконструкции бывшего здания парка «Россия – моя история» ищут в Пскове

За реконструкцию недостроенного здания исторического парка «Россия – моя история», который возводили на улице Киселева в Пскове, готовы заплатить 108 755 808,27 рубля. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, теперь там будет располагаться региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

Визуализация проекта строительства парка «Россия — моя история»

Подрядчику предстоит организовать инженерно-геодезические, экологические, геологические и другие подготовительные работы, а также при необходимости пригласить на территорию археологов. Кроме того, необходимо будет подключить коммуникации.

В здании после реконструкции предусмотреть размещение следующих помещений:

Учебные помещения (прототипирование, нейробиология, робототехника, медицинский класс, химбио, история, иностранный язык, искусство, музыкальный класс, лекторий, библиотека/медиотека, зона для занятия проектной деятельностью),

Спортивные помещения (большой спортивный зал, зал единоборств, зал для настольного тенниса, кабинет для шахмат/шашек, семь подсобных помещений для хранения спортивного инвентаря, раздевалки с душевыми раздельные для мальчиков и девочек),

Общественные помещения (конференц-зал на 200 мест, зона коворкинг, буфет/кафе),

Административные помещения (серверная, медицинский блок – кабинет приема и процедурный кабинет, помещения администрации центра).

Заказчиком выступает государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер». Подрядчика определят 13 октября.

Напомним, музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ.