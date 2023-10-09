Общество

«Школа сахарного диабета» появилась в Великих Луках

«Школа сахарного диабета» открылась на базе поликлиники №1 Великолукской межрайонной больницы в Великих Луках. 6 октября там прошло первое занятие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«"Школа сахарного диабета" должна помочь больному справиться с его заболеванием, помочь скомпенсировать уровень сахара крови и разобраться в механизмах возникновения болезни. А также снизить риск осложнений сахарного диабета, рассказать про профилактику осложнений и как этих осложнений не допустить», - рассказала врач-эндокринолог Маргарита Малянова.

Обучение будет проводиться раз в неделю в вечернее время в группах от 5 до 8 человек. В каждой группе разное количество занятий (от 5 до 7). Количество учебных часов зависит от конкретной группы пациентов: сахарный диабет 2 типа, 2 типа на инсулине, 1 типа, гестационный диабет беременных, - так как в каждой из них свои индивидуальные особенности правильного питания, физической активности. Кроме того, больных, принимающих инсулин, обучат подсчету хлебных единиц для достижения оптимальных значений сахара крови и профилактики осложнений.

Занятия планируется вести в форме беседы, что позволит пациентам задавать вопросы, участвовать в дискуссиях, выражать своё мнение.

«Один раз в 3-5 лет каждый пациент должен проходить переобучение в школе, чтобы не только знать о новшествах в области лечения данного заболевания, но и обновлять знания в соответствии с возрастными особенностями состояния организма», - отметили в комитете.

Запись на обучение будет осуществляться на приеме у врача-эндокринолога или у участкового терапевта поликлиники №1.

Ранее сообщалось, что «школа сахарного диабета» заработала в Псковской городской поликлинике.