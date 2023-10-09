Общество

Высокотехнологичную операцию на артериях провели в Великих Луках

Высокотехнологичную операцию на артериях нижней конечности провели в отделении рентгено-хирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

У пациентки, женщины, 90 лет, которая находилась на лечении в хирургическом отделении, развивалась гангрена на правой ноге. Для сохранения нижней конечности было принято решение провести малоинвазивную операцию с имплантацией стента, об этом рассказал заведующий РХМДиЛ Алексей Горин.

На фото до хирургического вмешательства видно выраженное поражение артерии правой нижней конечности. После имплантации стента восстановлена проходимость артерии.

Подобные технологии позволяют выполнять вмешательства, направленные на сохранение конечности, даже у возрастных пациентов. Благодаря командной работе хирургов – Александра Матвеева и специалистов отделения РХМДиЛ больницы, пациентка уже идет на поправку, добавили в комитете.