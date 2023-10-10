Общество

Формулу психологического здоровья представили псковичам

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском центре психиатрии и наркологии, к праздничной дате в учреждении подготовили для жителей Псковской области формулу психологического здоровья.

В опубликованном в июне 2022 года докладе Всемирной организации здравоохранения о психическом здоровье в мире отмечалось, что психическими нарушениями страдает 1 миллиард человек, в том числе 15% взрослых трудоспособного возраста.

«В этот день хочется еще раз напомнить о том, насколько важно ментальное состояние человека для его благополучия. К счастью, существует формула для поддержания своего психического состояния в норме, делимся ею с вами», - рассказали в центре.

Специалисты отметили, что формула не универсальна.

«При наличии проблем, с которыми вы не можете справиться при соблюдении этих правил, следует обратиться к специалисту», - добавили в учреждении.