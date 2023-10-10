Общество

О чем молчат сироты: вышел второй выпуск программы «Недетский разговор»

Вышел второй выпуск программы «Недетский разговор», в которой снимают теле-интервью с выпускниками коррекционного интерната 8-го вида – участниками благотворительного проекта «Дети всей Земли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили авторы проекта.

Видео: Антон Трофимов

О чем молчат сироты? В каких условиях живут после интерната? Сколько нужно иметь друзей, чтобы считать себя счастливым человеком? Куда можно обращаться за помощью, если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью иеромонаха Анастасия с Марией Петровой.

Фото здесь и далее предоставлены Евгенией Трефиловой

Напомним, «Недетский разговор» - совместный проект благотворительного движения «Дети всей Земли» и молодёжной медиамастерской «Дух». Продюсер: Евгения Трефилова. Генеральный спонсор: «ПсковРусКартон».

Информационные спонсоры:

Псковская Лента Новостей,

Центр Деловой Информации,

«Московский комсомолец в Пскове».

Группа площадки в социальной сети «ВКонтакте».