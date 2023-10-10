Общество

Прокурор Псковской области примет граждан в Великих Луках

Прокурор Псковской области Андрей Мошков примет граждан в здании прокуратуры города Великие Луки 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прием начнется в 12:00 по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, 55.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области 10 июля.