Общество

Глава Новоржевского района высказала свою позицию в связи с возгоранием пиломатериалов

В соответствии с правом на ответ, предусмотренном статьей 46 закона РФ «О средствах массовой информации», Псковская Лента Новостей публикует заявление главы Новоржевского района Софьи Пугачевой, которая не согласилась с доводами секретаря новоржевского отделения партии «Единая Россия» Любови Трифоновой о возгорании пиломатериалов в Новоржеве.

По словам главы Новоржевского района, указанная информация в части предназначения сгоревших пиломатериалов не соответствует действительности.

«Около котельной хранились обрезки пиломатериалов (отходы производства), которые были безвозмездно поставлены для нужд отопительного сезона предпринимателями, ведущими заголовку древесины и деревообработку в Новоржевском районе», – отметила Софья Пугачева.

Средства бюджета района для приобретения этих материалов не использовались, заверила она.

«Указанные материалы не являются заготовленным топливом для нужд отопительного сезона и были использованы в котельных в период подтапливания после 4 октября 2023 года. Топливо, заготовленное для нужд отопительного сезона в районе, хранится в других местах и от поджога не пострадало. На работе котельных Новоржевского района поджог не сказался. Отопительный сезон в районе начат в полном объеме - и для организаций бюджетной сферы, и для зданий жилого фонда. Все котельные работают в штатном режиме. Температура теплоносителя соответствует норме», – указала глава района.

Она уточнила, что администрация Новоржевского района подала заявление в полицию о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в связи с намеренным поджогом с целью принесения ущерба работе предприятия жилищно-коммунального комплекса района.

«Полагаем, что проверке на причастность к поджогу подлежат также лица, намеренно распространяющие в средствах массовой информации не соответствующие действительности сведения в связи с поджогом. Упомянутая в тексте публикации секретарь Новоржевского местного отделения партии "Единая Россия" Любовь Трифонова информацией о ходе подготовки и проведения отопительного сезона в Новоржевском районе не располагает, к вопросам жилищно-коммунального комплекса отношения не имеет, источником достоверной информации не является», – заключила Софья Пугачева.