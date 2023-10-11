Общество

Руководители областных комитетов присоединились к марафону донорства в Пскове

Сотрудники правительства Псковской области присоединились к всероссийскому марафону донорства #ДавайВступай на Станции переливания крови в Пскове 11 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил важность донорства. «Стараюсь сдавать кровь, участвовать в акциях. Пару раз принимал участие в целенаправленной сдачи крови в рамках помощи конкретным людям. Считаю, что это долг каждого, и если есть возможность, то нужно обязательно помогать людям», - отметил Виталий Рахманов.

Председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев поделился, что стал донором впервые. «Я впервые решил стать донором сегодня. Я и мои коллеги из комитета приняли участие в этом мероприятии, сдали кровь. Рассчитываем, что это действительно поможет в сложной ситуации», - сказал он.

А врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков подчеркнул, что порекомендует стать донором каждому знакомому. «Сегодня впервые принял участие в акции по сдаче крови. Это тот малый вклад, который может внести каждый из нас. Порекомендую каждому из своих знакомых сделать этот важный и неоценимый, пусть и не великий, вклад, чтобы люди были здоровы», - рассказал Андрей Ермаков.

Сотрудники правительства Псковской области сдали биологический образец для генетического анализа и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга на базе Станции переливания крови.

Также в рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга #ДавайВступай амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров проводит забег по городским достопримечательностям Пскова, он преодолеет 42 км дистанции.

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Кроме того, после 14.00 в Псковском государственном университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я — донор костного мозга». Перед слушателями выступит спикер от Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Наталья Малышева.