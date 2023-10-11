Армен Мнацаканян: Пенсионная реформа была необходима

Пенсионная реформа, стартовавшая в 2018 году, была необходима. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян высказал в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В то время пенсионная реформа была необходима. Мы прекрасно должны понимать, что у нас есть множество факторов. Я могу сказать, что если возникнет необходимость внесения корректировок в пенсионную реформу, мы будем готовы корректировать. В правительстве Российской Федерации сидят умные люди, которые понимают, что делают. Иногда нас упрекают в этом, сравнивают с Европой, но я считаю, что это все сделано с умом», – отметил Армен Мнацаканян.