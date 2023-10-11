Общество

«Беседка» с Ольгой Беляцкой: о работе «Почты России» в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 октября. Гость студии - директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.

Буквально 9 октября отмечался Всемирный день почты, и сегодня руководитель Псковского филиала рассказала, с каким результатом его сотрудники пришли к этой дате: сколько почтовых отделений функционирует в регионе, сколько пришлось закрыть, а сколько удалось модернизировать, какие услуги оказывает УФПС Псковской области, на что чаще всего жалуются псковичи после посещения почтовых отделений.

Также Ольга Беляцкая рассказала, какую работу над ошибками проводят сотрудники «Почты России», чтобы устранить недочеты в деятельности, и по каким направлениям будет реализовано соглашение о сотрудничестве, которое в конце лета подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Ведущий — Дмитрий Иванов.