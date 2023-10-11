Общество

Акция «Посвящение учителям» стартует 16 октября

Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника, пройдет в рамках культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников» с 16 по 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 16 по 22 октября всем школьникам страны будет предложено записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.

Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках, которые особенным образом оказали влияние на их творческую жизнь.

По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф.