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Общество

Госдума разрешает проводить реконструкцию таунхаусов за счет маткапитала

11.10.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать средства материнского капитала для реконструкции таунхаусов и иных малоэтажных домов блокированной застройки с приусадебным участком (дуплексы и лейнхаусы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми дополняется нормой, согласно которой материнский капитал по заявлению может быть использован не только для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов, как сейчас, но и таунхаусов или иных капитальных объектов с имеющими отдельный выход на земельный участок жилыми помещениями, площадь которых для улучшения жилищных условий может быть увеличена за счет таких работ. Реконструкция при этом должна проводиться без привлечения непосредственно застройщика.

Законопроектом предусмотрено внесение корреспондирующих поправок и в другие статьи закона. Так, уточняется, что для получения части средств материнского капитала в размере не более 50% для реконструкции таунхауса необходимо будет предоставить копии разрешения на его строительство. Согласно действующим нормам оставшуюся часть можно использовать на те же цели не ранее чем через полгода.

«Сейчас по закону маткапитал можно использовать, купив квартиру или построив дом. После принятия документа возможность улучшить условия жилья появится у большего числа семей с детьми», - отметили в пресс-службе партии. 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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