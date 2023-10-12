Общество

День призывника отметили в Пскове

День призывника отметили в Доме офицеров в Пскове 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов поприветствовал собравшихся и отметил, что решение молодых людей служить в армии является настоящим мужским поступком.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев выразил искреннюю признательность призывникам. «Не подведите наш славный город воинской славы, своих родителей, родных и близких», - напутствовал он.

Также в рамках мероприятия в псковском Доме офицеров прошел праздничный концерт.

Напомним, Всероссийский день призывника отмечается 15 ноября.