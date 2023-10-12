Общество

Андрей Михайлов: ТОСы выгодны и людям, и власти

Территориальные общественные самоуправления выгодны и людям, и представителям власти. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Норма действенная, люди участвуют и заинтересованы в этом, и власть довольна на местах, что люди заняты. Также между ними возникает связь как при написании проектов, так и при планировании того или иного мероприятия», - сказал Андрей Михайлов.

Он пояснил, что депутаты всегда готовы оказать людям поддержку и помочь с подготовкой документов для ТОСов.

«И люди от этого выигрывают, они становятся соучастниками этих политических процессов. Вы не поверите, когда приезжаешь в ТОС, у тех, кто в нем участвует, горят глаза, у людей сколько планов появляется», - заметил Андрей Михайлов.

Помимо этого, по его наблюдениям, люди бережнее относятся к имуществу, которое устанавливают на деньги ТОСа.

Депутат напомнил, что сейчас в Псковской области действуют свыше 500 ТОСов, а в 2024 году их финансирование планируют увеличить до 110 млн рублей.