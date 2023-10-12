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Общество

Две новые выставки откроются в Государственном архиве Псковской области

12.10.2023 14:01|ПсковКомментариев: 0

Две новые выставки откроются в Государственном архиве Псковской области в октябре. Об этом сообщила директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.FM).

«17 октября в Государственном архиве Псковской области открывается выставка, посвященная Пушкину. Специально все подготовили. Открываем в этом году, потому что 17 октября 125 лет назад была начата подготовка к столетию празднования Александра Сергеевича. Представим тот документ, когда был создан комитет. Комитет создали в Пскове и празднование тоже проходило в городе. Представим губернию Пушкина. Есть много интересных документов, связанных с его временем», - рассказала о первой выставке Наталья Исакова.

Также к региональной памятной дате, Дню памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, подготовлена выставка.

Памятная дата отмечается ежегодно 22 октября. Именно в этот день в 1943 году каратели уничтожили еще одну псковскую деревню вместе с жителями — Ланева Гора.

Теги: #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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