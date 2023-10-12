Две новые выставки откроются в Государственном архиве Псковской области в октябре. Об этом сообщила директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.FM).
Также к региональной памятной дате, Дню памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, подготовлена выставка.
Памятная дата отмечается ежегодно 22 октября. Именно в этот день в 1943 году каратели уничтожили еще одну псковскую деревню вместе с жителями — Ланева Гора.