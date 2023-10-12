Тренировочные занятия прошли на учебном полигоне УМВД России по Псковской области

Специальные занятия по повышению уровня профессиональных навыков членов отряда содействия обороны и безопасности «Дружина» прошли на учебном полигоне управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Главной целью мероприятия стало приобретение добровольцами новых знаний и навыков.
В процессе занятий дружинники получили новые знания о способах и средствах борьбы с беспилотными летательными аппаратами различного типа, а также изучили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.
В пресс-службе отметили, что отряд «Дружина» был создан по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Как отметил глава региона, «Дружина» – это команда неравнодушных людей, которые готовы на добровольных началах принимать участие в обеспечении безопасности муниципалитетов.