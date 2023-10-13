Общество

Около 100 кубометров мусора собрали на субботнике в центре Пскова

Традиционный субботник прошел в центре Пскова в пятницу, 13 октября. В расчистке правого берега реки Псковы от мусора приняли участие сотрудники правительства области, исполнительных органов региона, работники подведомственных госучреждений, волонтеры, а также жители города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Традиционная осенняя уборка объединила более 400 человек. Участники субботника расчистили от осенних листьев, мусора и веток зеленую зону от Гремячей башни до пешеходного моста. Всего привели в порядок более 4 га территории.

В результате совместными усилиями было собрано около 100 кубометров мусора.

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Напомним, в Псковской области объявлен традиционный осенний месячник благоустройства, в рамках которого территории во всех муниципалитетах приводятся в порядок. Каждый желающий может внести посильный вклад в подготовку общественных пространств к зиме. В Пскове, например, осенний месячник по уборке города стартовал 1 октября и продлится до конца месяца.