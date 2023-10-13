Общество

Ольга Степанова возглавила МФЦ Псковской области

Региональный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг возглавила Ольга Степанова, которая до недавнего времени работала на должности заместителя директора организации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«На встрече обсудили основные направления развития МФЦ. Наибольшее внимание в рамках работы по цифровизации будет уделено организации и предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также услуг негосударственного сектора, носящих социально значимый характер», – рассказал губернатор.

На площадке МФЦ уже оказывается более 200 услуг, и этот перечень постоянно расширяется.

«Доступность получения госуслуг улучшилась в том числе и за счет отделений, открытых на площадках торговых центров. Желаю успехов новому руководителю!» – заключил Михаил Ведерников.