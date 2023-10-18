Общество

Псковские полицейские помогли хозяйке болеющего шпица добраться до ветеринарной клиники

Псковские полицейские помогли хозяйке болеющего шпица добраться до ветеринарной клиники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранним утром 15 октября экипаж отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области, в составе инспектора ДПС взвода №2 лейтенанта полиции Эдгара Агаджаняна и ИДПС взвода №1 младшего лейтенанта полиции Сергея Бошко, возвращался после окончания ночного дежурства в отдел полиции. На перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной внимание сотрудников полиции привлек ожидающий зеленого светофора автомобиль Lada Granta. В салоне машины находился мужчина и женщина, а на коленях у пассажирки сверток, похожий на ребенка.

Инспекторы ДПС хотели выяснить, почему ребенок перевозится в салоне авто без специального удерживающего устройства. Но в этот момент водитель сам опустил стекло машины и попросил о помощи. Мужчина объяснил, что на руках у его пассажирки собака породы шпиц. Животному ночью резко стало плохо, и они везут его из города Печоры в Псков в круглосуточную ветеринарную клинику. Взволнованная женщина также просила полицейских помочь.

Оценив угрозу для жизни животного, а также время, затраченное на его перевозку, полицейские пересадили владелицу животного и собаку в салон патрульного автомобиля, включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и оперативно доставили питомца в клинику, где ему была оказана своевременная квалифицированная помощь.

Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает. А водитель автомобиля в социальных сетях сердечно поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и доброе сердце.