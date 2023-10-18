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Общество

Пить стали лучше

18.10.2023 13:22|ПсковКомментариев: 0

Тех, кто следит за новостной повесткой, немало удивляет обилие на федеральном уровне инициатив, связанных с алкоголем. Среди них установление минимальной розничной цены на пиво и повышение - на водку, разрешение на онлайн-торговлю спиртным, возвращение пива на стадионы. Каждая идея подается под благовидным предлогом. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, чего во всем этом больше: заботы о потребителях или возможности нажиться на «пьяных» деньгах.

 

Дороже, выше, пьянее

Установить на пиво минимальные розничные цены по аналогии с водкой предлагают в Минпромторге. Сообщается, что уже готов проект приказа. Пока что речь идет только о пиве в розлив. Конечно, минимальная цена будет выше той, по которой пенное можно найти в продаже в данный момент. Точная сумма пока не разглашается, однако министерство прямо объясняет инициативу борьбой с «наливайками» - магазинами, продающими напитки под видом кафе после наступления «комендантского часа». Якобы повышение цены отпугнет часть покупателей.

В другом федеральном ведомстве, Минфине, готов приказ о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь. Согласно документу, с начала следующего года пол-литра водки обойдутся не меньше чем в 299 рублей (против действующей сейчас цены 281 рубль), бренди - 403 рубля (375 рублей в действующих ценах), коньяка - 556 рублей (517 рублей в настоящее время). Рассматривается включение в перечень рома, на который ранее минимальная розничная цена определена не была, планку предлагают установить на уровне 403 рубля за бутылку 0,5.

Также на днях возобновилась дискуссия о разрешении продажи алкоголя через онлайн-площадки. Законопроект о легализации торговли спиртным через интернет был направлен на отзыв в правительство минувшим летом. Авторы документа предлагают создать специальный реестр, куда будут включать площадки, которые получат разрешения на такого рода деятельность. Дистанционные торговцы алкоголем за разрешение будут уплачивать госпошлину.

Другое место, где вскоре могут разрешить продажу алкоголя, - стадионы, откуда пиво убрали еще в 2005 году. В августе Минспорта подтвердило свое участие в работе над документом.

Инициаторы всех этих изменений находят для своих идей позитивное объяснение. В одних случаях это борьба с контрафактом, в других - возвращение болельщиков на трибуны во время спортивных соревнований, в третьих - даже снижение потребления, как в случае с увеличением минимальной розничной цены. Однако будет ли эффект?

С глаз долой

Сергей Кремс, главный внештатный психиатр-нарколог комитета Псковской области по здравоохранению, сомневается, что предложенные меры повлияют на снижение потребления алкоголя. Он напоминает фразу из старого анекдота: «Нет, сынок, ты будешь меньше есть», - и считает, что для снижения потребления алкоголя меры должны быть «более кардинальные, серьезные, понятные для всех».

«Например, монополия государства на продажу алкоголя, - поясняет он. - Под контроль должно быть поставлено как производство, так и торговля - в определенные часы в определенных местах».

По мнению нарколога, борьба с потреблением алкоголя должна привести к тому, чтобы приобретение напитков стало делом неприличным, чтобы среднему покупателю даже открыть дверь в алкомаркет было неловко. Также он предлагает закрыть в магазинах полки с алкоголем от свободного обзора, как ранее поступили с сигаретами. Пока же возмущение нарколога вызывает обратная тенденция, в частности, продажа алкоголя по акции в крупных сетях. Недавно в одном из супермаркетов нарколог сфотографировал потрясшее его объявление о специальной скидке на алкоголь для студентов.

Врач предполагает, что финансовая недоступность официально выпущенного алкоголя не повлияет на развитие рынка контрафакта - его и так уже достаточно. Зато сильнее разовьется домашнее самогоноварение.

«В самых лучших магазинах можно увидеть запчасти для изготовления самогонных аппаратов, с их помощью можно построить хоть завод, - доступность подобного рода приспособлений вызывает недоумение Сергея Кремса. - Рынок устройств для самодельного изготовления слишком велик. Все это сразу с рецептами, смакующими процесс: «на корешках», «на бруньках». Создается позитивный образ не трезвенника, а самогонщика. Если мы, общество, не выдвигаем веские и достойные контраргументы за трезвость, чаша весов склоняется в другую сторону. Фильм «Самогонщики» все смотрели, тогда в негативном ключе позиционировали их образ. А сейчас он связан с блестящими манометрами и змеевиками, лежащими на полках крупных торговых центров. Когда они перекочевали с задворков рынков, никто слова против не сказал. Напротив, такое занятие стало достойным поводом похвастаться».

На доступность запчастей для аппаратов, позволяющих заниматься домашним производством горячительного, обращает внимание и Виталий Дидыч, лидер движения «Street Workout Псков», много лет пропагандирующий трезвый образ жизни.

«Есть риск, - полагает он, - что жители сельской местности начнут активнее пользоваться услугами тех, кто самостоятельно варит алкогольную продукцию. Такой период страна уже проходила. Тем более, за последнее время кратно возросло число точек, торгующих комплектующими».

Согласен общественник с наркологом и в том, что бутылки следует убрать с глаз покупателей подальше.

«Алкомаркетинг действует таким образом, - считает Виталий Дидыч, - что продукция стоит перед глазами. Тем, кто мог бы удержаться, трудно это сделать в таких условиях. Витрины должны быть закрытыми, как сигаретные. Неплохо было бы также снять вывески на каждом шагу. Кто захочет, тот найдет, но слабовольным людям меньше придется сопротивляться».

«Веселие пити»

Таковы реальные предложения по борьбе за снижение потребления от людей, на практике занимающихся вопросом. Однако названные ими меры вряд ли будут предприняты в ближайшее время. Обилие алкогольных инициатив объясняется просто, судя по всему, задуманы они совсем не для снижения уровня потребления. Накануне, 17 октября, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении со следующего года акцизов на алкоголь и сигареты и об их индексации в 2024 и 2025 годах. Пиво пока товар неподакцизный, но установление на него минимальной розничной цены - первый шаг к исправлению этой недоработки. Получается, чем выше акциз и чем больше у россиян возможностей купить алкоголь по повышенной цене, тем больше бюджет получит «пьяных» денег. Это не какое-то ноу-хау, казна веками пополнялась за счет того, что «на Руси есть веселие пити, не можем без того жити» - эти слова приписывают князю Владимиру, произнесены они были еще на заре отечественной истории, и более чем за тысячу лет мало что поменялось.

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в России второй год подряд растут продажи спиртного - после того, как за предыдущие десять лет потребление удалось снизить на треть. За январь-август нынешнего года жители страны выпили 146 млн декалитров, то есть ровно по десять литров на каждого, включая грудных младенцев. Если говорить конкретнее, продажи коньяка выросли на 10,7%, вина - на 5,5%, игристого - на 9,2%, ликера - на 84,5%. Статистику немного «подпортила» водка, ее россияне стали брать с полок на 0,1% реже. Но это больше говорит об изменении вкусовых предпочтений, потому что общий показатель год к году вышел с ростом на 4,3%.

На фоне выросшего потребления появилась новость из правительства о готовящейся до конца года приватизации «Росспиртпрома». В настоящий момент крупнейший в стране производитель этилового спирта - главного сырья для крепких напитков - находится под контролем государства. В случае перехода акций частным владельцам, государство получит деньги от продажи предприятия, а его новым владельцам  достанется прибыль от возрастающего потребления.

Для бюджета тенденция обнадеживающая. Так что знакомый рецепт просто пригодился в новых обстоятельствах.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.2.

Теги: #здоровье #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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