Общество

Голикова заявила о сокращении числа абортов в России

Число абортов в прошлом году в России сократилось более чем на 2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Проводим последовательную работу по снижению числа абортов. За 2022 год оно сократилось на 2,3%. В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка», - сказала Голикова в среду на пленарном заседании в Госдуме.

Голикова также напомнила, что в трех российских регионах запущен проект по стимулированию рождаемости, который завершится 31 декабря 2024 года. По его итогам, как отметила вице-премьер, могут быть пересмотрены действующие меры поддержки рождаемости, пишет «Интерфакс».

Вице-премьер сообщила, что количество детских домов в России за последние пять лет сократилось почти на 19%, а численность детей в них - на 29%.

«Результат проводимой работы - это устойчивая тенденция по сокращению числа детских домов и их воспитанников. За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а численность детей в них - на 29%», - сказала она.

Также, по ее словам, за последние два года наблюдается тенденция, когда вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских правах.

«Это значит, что более 3 тысяч наших семей восстановлено, и дети могут жить и воспитываться с кровными родителями», - отметила вице-премьер.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом, сократилась на 800 тыс. человек.

«Уровень бедности в стране, как вы знаете, в 2022 году сократился до 9,8%. Численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом, сократилась на 800 тысяч человек. Полагаем, что по итогам за 2023 год динамика будет положительная», - сказал она.

По данным Голиковой, в России проживает более 30 млн детей в 24,5 млн семей.

Она также сообщила, что утверждение концепции детской безопасности запланировано на конец ноября 2023 года.

Вице-премьер добавила, что детский бюджет ежегодно увеличивается. С 21 года он возрос на 1,5 трлн руб. и по отчетам за 2022 год составил 7,8 трлн руб.

«Данные за 2023 год и проект 2024 года будут тогда, когда будет исполнение и проектировки бюджета», - пояснила вице-премьер.