Общество

Международное мероприятие может пройти в Псковской области в следующем году

Международное мероприятие может пройти в Псковской области в следующем году. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области, курирующий деятельность представительства региона в Москве Денис Салий на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вместе с директором департамента специальных программ и проектов Анна Попова обсудили вопросы участия Псковской области в международной активности Минэкономразвития России, а также ход рассмотрения предложений Губернатора Псковской области Михаил Ведерников», – рассказал Денис Салий.

Также он отметил, что региону важно развивать международное сотрудничество. Это новые рынки для псковских производителей и источник потенциальных инвесторов, создающих новые рабочие места.

«Будем на регулярной основе представлять потенциал региона в рамках работы межправкомиссий. Также рассчитываем в 2024 году принять у себя в регионе одно из международных мероприятий», – подчеркнул Денис Салий.