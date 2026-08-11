Село существует для людей, а не люди для отчёта о сельском хозяйстве — Александр Ножка

Увеличение пенсионных выплат теряет свой эффект, если государство одновременно закрывает фельдшерско-акушерские пункты и отменяет автобусные маршруты, заставляя пожилых людей тратить прибавку на дорогу и альтернативное отопление. Об этом заявил агроном и член партии «Справедливая Россия» Александр Ножка в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Александр Ножка отметил, что средний размер пенсии в Псковской области на конец мая составлял 25 243 рубля 92 копейки. Спикер разъяснил, что пенсионер сразу направляет эти средства на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов, лекарств и проезд. Он подчеркнул, что рост выплат не облегчает жизнь, если базовые расходы человека одновременно увеличиваются.

Гость студии пояснил, что для жителей села одних денег недостаточно. «Можно прибавить человеку несколько тысяч рублей, а потом закрыть рядом ФАП, убрать автобус и заставить его ехать десятки километров за врачом или лекарствами. Поэтому достойная старость — это и деньги, и нормальная инфраструктура вокруг человека. Одно без другого работать не будет», — отметил Александр Ножка и добавил, что при отсутствии газификации пенсионер продолжает тратить деньги и силы на отопление, что, по словам гостя студии, полностью нивелирует эффект от повышения выплат.

Агроном описал опасную цепную реакцию обезлюживания сельских территорий. Он указал, что отъезд молодежи приводит к закрытию школ. Затем автобусный маршрут становится невыгодным, после чего закрываются магазин и медицинский пункт. В итоге пожилые люди остаются в изоляции, и жизнь на селе становится для них всё тяжелее. Государство не должно вынуждать человека в 70 лет бросать свой дом и переезжать в город только из-за того, что содержать элементарную инфраструктуру рядом с ним стало слишком дорого, заявил Александр Ножка.

Член псковского отделения «Справедливой России» заверил, что сельская политика не сводится только к сельскому хозяйству, урожаю и производству. «Село существует для людей, а не люди для отчёта о сельском хозяйстве», — подчеркнул он. «Социальная политика должна оценивать человека целиком и гарантировать ему возможность нормально жить там, где он прожил всю свою жизнь, поскольку пенсионеру нужны как достойные деньги, так и достойная жизнь вокруг», - заключил гость студии.