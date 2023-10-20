Общество

Отцов-одиночек предложили реже отправлять в СИЗО

Законопроект Верховного суда, ограничивающий возможность отправлять подозреваемых в СИЗО, в правительстве предложили доработать. По мнению кабмина, смягчить условия заключения под стражу необходимо не только для мам с маленькими детьми, но и для других категорий людей. Официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе Госдумы.

Сейчас подозреваемых могут заключить под стражу на время следствия, если им грозит тюремный срок от трех лет, а более мягкую меру пресечения применить невозможно. 15 июня Верховный суд внес в Госдуму законопроект, смягчающий условия для заключения людей под стражу. В СИЗО предлагают отправлять только подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также тех, кого обвиняют в насильственных преступлениях средней тяжести. Если насилие к жертве не применяли или проступок небольшой тяжести, человека отправят в следственный изолятор только при особых обстоятельствах, например при попытке побега. Женщин с маленькими детьми поместят в СИЗО при обвинениях в тяжком или особо тяжком преступлении, а в исключительных случаях — при преступлениях средней тяжести, связанных с насилием.

Кабмин в официальном отзыве поддержал законопроект, но с учетом доработки. Ограничения по избранию меры пресечения, по мнению правительства, необходимо распространить на отцов-одиночек, которые являются единственным родителем ребенка, а также на единственных родителей детей-инвалидов и на беременных женщин, пишет «Парламентская газета».

К избранию меры пресечения для мам, беременных, родителей детей-инвалидов стоит подходить гуманнее, сказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Дифференцированный подход к избранию меры пресечения в целом усилит эффективность санкций, которые должны способствовать исправлению правонарушителей. По сути, заключенный под стражу может оказаться невиновным, ведь еще нет решения суда. С учетом того, что изоляторы Москвы, и не только Москвы, переполнены людьми, находящимися под следствием, эту ситуацию надо менять», - сказал Выборный.

Однако важно учитывать любые ситуации и вырабатывать индивидуальный подход, отметил депутат. Нельзя допустить, чтобы статус мамы женщины использовали как инструмент для прикрытия, позволяющий избежать наказания.

Волнует правительство и общий запрет на заключение под стражу тех, кого обвиняют в преступлениях средней тяжести ненасильственного характера и небольшой тяжести. Такие подозреваемые могут продолжать свою преступную деятельность, отметили в кабмине, так что в этой части над документом необходимо поработать. А для мам с малышами, которые совершили ненасильственные преступления средней тяжести, необходимо предусмотреть исключительные случаи для помещения в СИЗО.

Тяжелобольных людей Верховный суд предложил не заключать под стражу совсем, но диагноз нужно будет подтвердить. В кабмине уточнили: только лишь запрета недостаточно, в законопроекте нужно сделать отсылку к перечню тяжелых заболеваний и порядку медицинского освидетельствования. Перечень таких заболеваний утвержден правительством в 2011 году. В список входят туберкулез с явлениями дыхательной недостаточности III степени, болезни, вызванные ВИЧ, рак четвертой стадии, тяжелые формы сахарного диабета с осложнениями, болезни нервной системы, слепота и другие заболевания.